Duas crianças sem capacetes ficam feridas em acidente entre motos no Tiradentes

Menina, de 2 anos, e um menino, de 8 anos, ficaram feridos em razão de um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas, na noite desta sexta-feira, dia 13, na região do bairro Tiradentes, em Campo Grande.

As duas crianças estavam sem capacete. O pai delas, de 33 anos, que pilotava a motocicleta, também ficou ferido e todos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros.

Segundo o boletim de ocorrência, o outro motociclista envolvido deixou o local antes da chegada da viatura da Polícia Militar. Não há informações a respeito sobre a dinâmica do acidente.

Ainda conforme o registro, o pai sofreu fratura exposta na perna esquerda, a menina teve edema pariental bilateral e o menino edema subgaleal na região pariental e corte contuso na bochecha direita e luxação no punho direito.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para tentar coletar maiores detalhes do caso.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e afastar-se do veículo do local do acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também