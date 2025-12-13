Mãe e filha morreram após tentativa de ultrapassagem na BR-487, em Itaquiraí

Gabrieli de Freitas Vieira e a filha Julia Pereira de Freitas, de 3 anos, foram identificadas como as duas vítimas que perderam a vida em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo o carro que elas estavam, um Jeep Compass, um Volkswagen Polo e uma carreta.

A mulher, de 40 anos, que é mãe de Gabrieli e avó de Julia, sobreviveu ao acidente e foi encaminhada para uma unidade hospitalar. A principal causa da colisão é uma possível tentativa de ultrapassagem provocada pela SUV de luxo.

Segundo detalhes do portal Tá Na Mídia Naviraí, o Jeep e o Polo seguiam pela rodovia em direção à BR-163, quando em determinado momento, a condutora da SUV tentou forçar uma ultrapassagem e colidiu na parte traseira do carro de passeio.

Com isso, a SUV capotou e colidiu contra uma carreta que seguia no sentido contrário da pista. Devido ao forte impacto, o carro foi lançado para fora da pista, parando somente em um pátio de uma borracharia.

Ainda conforme o site local, o motor e as rodas do Jeep Compass foram arrancados. Gabrieli e Julia morreram ainda pelo local, sendo que uma delas, ficou presa às ferragens. Os demais envolvidos no acidente não sofreram nenhum tipo de ferimento.

A família era de Maringá, no interior do Paraná, e seguiam para Dourados, onde possuem um comércio.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil de Naviraí e Polícia Científica estiveram no local realizando todos os trabalhos de praxe.

