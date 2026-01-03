Moradora de Ivinhema que morreu em acidente faria aniversário no dia 4 de janeiro

A jovem moradora de Ivinhema, Camila de Lima, de 20 anos, que morreu em um grave acidente de trânsito na BR-376, em Guairaçá, no Paraná, completaria mais um ano de vida no próximo domingo, dia 4.
Ela estava no veículo ao lado da irmã, de 13 anos, e de uma amiga, de 21 anos, onde ambas foram socorridas em estado grave para um hospital em Paranavaí.
Informações do portal Ivinotícias apontam que Camila fazia parte da Igreja O Brasil Para Cristo, que emitiu uma nota de pesar após tomar conhecimento do falecimento da jovem.
"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Camila de Lima, ocorrido no dia 02 de janeiro de 2026. A Igreja O Brasil Para Cristo se encontra em luto e se solidariza em oração com os familiares, amigos e toda a comunidade neste momento de dor. Oramos para que Deus conforte e fortaleça a todos".
Camila, a irmã e a amiga estava em um Ford Fiesta e durante o trajeto, se envolveu em uma colisão transversal com um caminhão bitrem.
Conforme detalhes, o automóvel atravessava a rodovia pelo trevo quando foi atingido pelo caminhão, que seguia pela BR-376. Camila morreu no local dos fatos, antes mesmo do socorro chegar.