Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã

O motorista de uma picape, ainda não identificado, morreu em um grave acidente na tarde desta quarta-feira, dia 3, na MS-386, entre Amambai e Ponta Porã. Ele colidiu com uma caminhonete Chevrolet S10.

As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades, mas com a colisão, a picape saiu da pista e acabou capotando, onde o motorista não resistiu aos ferimentos.

Segundo o site A Gazeta News, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender a ocorrência, mas encontrou a vítima sem os sinais vitais. O corpo da vítima foi retirado para o trabalho pericial.

Até o momento não há informações a respeito do estado de saúde do condutor da caminhonete.

A Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e a Polícia Científica atuam na ocorrência para levantar as circunstâncias que levaram ao acidente.

