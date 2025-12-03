Menu
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã

Ele capotou após colidir contra uma caminhonete na MS-386

03 dezembro 2025 - 17h55Luiz Vinicius
Picape capotou após colisãoPicape capotou após colisão   (A Gazeta News)

O motorista de uma picape, ainda não identificado, morreu em um grave acidente na tarde desta quarta-feira, dia 3, na MS-386, entre Amambai e Ponta Porã. Ele colidiu com uma caminhonete Chevrolet S10.

As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades, mas com a colisão, a picape saiu da pista e acabou capotando, onde o motorista não resistiu aos ferimentos.

Segundo o site A Gazeta News, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender a ocorrência, mas encontrou a vítima sem os sinais vitais. O corpo da vítima foi retirado para o trabalho pericial.

Até o momento não há informações a respeito do estado de saúde do condutor da caminhonete.

A Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e a Polícia Científica atuam na ocorrência para levantar as circunstâncias que levaram ao acidente.

