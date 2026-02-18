Motorista invade pista contrária e morre após colidir com caminhão em Ponta Porã

O motorista Rafael Henrique dos Santos, de 37 anos, morreu em um grave acidente de trânsito envolvendo o carro em que estava, uma Fiat Siena, e um caminhão, no final da tarde desta terça-feira, dia 17, na BR-463, em Ponta Porã.

No veículo de passeio ainda havia uma passageira, socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital. O acidente aconteceu após Rafael invadir a pista contrária.

A versão consta no boletim de ocorrência, que aponta que após o condutor invadir a pista contrária, colidiu frontalmente com o caminhão.

Devido ao impacto, Rafael não sobreviveu e morreu no local do acidente. O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) e seria encaminhado para a cidade de São Paulo, onde ele deverá ser velado e sepultado.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, assim como o Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

