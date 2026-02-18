Menu
Menu Busca quarta, 18 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #2
Trânsito

Motos colidem e dois ficam feridos em acidente em cruzamento de Campo Grande

Uma das motocicletas teria furado o sinal de uma das vias

18 fevereiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius
Atendimento foi realizado pelo SamuAtendimento foi realizado pelo Samu   (Luiz Vinicius)

Dois motociclistas ficaram feridos em um acidente de trânsito logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 18.

A colisão entre as motocicletas aconteceu no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho com Pedro Celestino.

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica dos fatos, mas a reportagem apurou que uma das motocicletas teria furado o sinal.

Duas viaturas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atendimento. A Polícia Militar também esteve no local para auxiliar no trânsito.

O trânsito na rua Antônio Maria Coelho ficou prejudicado, devido o isolamento para atendimento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Colisão envolveu uma Fiat Strada e um caminhão
Trânsito
Motorista invade pista contrária e morre após colidir com caminhão em Ponta Porã
Programa Detranzinho, do Detran-MS, está com inscrições abertas
Trânsito
Detranzinho tem inscrições prorrogadas até 27 de fevereiro
Carro se chocou contra uma árvore
Trânsito
Motorista sofre mal súbito e morre logo após bater carro em árvore em Campo Grande
Colisão de moto
Trânsito
Duas crianças sem capacetes ficam feridas em acidente entre motos no Tiradentes
Bombeiros precisaram retirar a vítima da cabine do caminhão
Trânsito
Motorista tomba caminhão em curva e morre preso às ferragens na MS-040, na Capital
Acidente aconteceu durante a quarta-feira
Trânsito
Caminhão com colheitadeira cai em barranco na Serra de Maracaju
Pista ficou interditada
Trânsito
Caminhoneiro que morreu em acidente em Paranaíba tinha 49 anos
Bombeiros socorreram a vítima
Trânsito
Criança é atropelada por moto ao tentar atravessar avenida de Guia Lopes da Laguna
Um dos caminhões ficou entre as duas pistas
Trânsito
VÍDEO: Grave acidente entre caminhões é registrado entre Paranaíba e Ap. do Taboado
Atendimento do SAMU | Imagem ilustrativa
Trânsito
Idoso sofre mal súbito, bate carro em muro e morre em Campo Grande

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad