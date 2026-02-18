Motos colidem e dois ficam feridos em acidente em cruzamento de Campo Grande

Dois motociclistas ficaram feridos em um acidente de trânsito logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 18.

A colisão entre as motocicletas aconteceu no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho com Pedro Celestino.

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica dos fatos, mas a reportagem apurou que uma das motocicletas teria furado o sinal.

Duas viaturas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atendimento. A Polícia Militar também esteve no local para auxiliar no trânsito.

O trânsito na rua Antônio Maria Coelho ficou prejudicado, devido o isolamento para atendimento.

