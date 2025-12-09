VÍDEO: Motorista de Corcel atropela idoso de bicicleta e foge na Av. Júlio de Castilho

Idoso, de 76 anos, foi atropelado enquanto estava pedalando pela Avenida Júlio de Castilho, na região do Santo Antônio, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira, dia 9. O condutor de um Ford Corcel não parou para prestar socorro.
O idoso foi socorrido por populares, que prestaram auxílio para retirá-lo da via pública. Imagens de câmera de segurança flagraram o acidente.
As imagens foram divulgadas pelo perfil @passeandoemcampogrande, no Instagram, que flagraram o momento em que o idoso é atropelado e o condutor sequer para prestar socorro.
Ainda conforme divulgado pelo perfil, a bicicleta seria o único meio de transporte da vítima para as atividades diárias.
Ele não teria condições de arcar com os prejuízos, que danificar a cestinha que ele tinha na bicicleta.
Reportar Erro