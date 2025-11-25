Menu
Menu Busca terça, 25 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Trânsito

VÍDEO: Motoristas usam contramão da Gury Marques para fugir de trânsito interrompido

Um caminhão teria apresentado defeito e prejudicou o fluxo da avenida

25 novembro 2025 - 10h54Luiz Vinicius
Carros e ônibus parados em razão do problema na viaCarros e ônibus parados em razão do problema na via   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Pela manhã desta terça-feira, dia 25, motoristas precisaram utilizar a contramão da Avenida Gury Marques, na região da Vila Cidade Morena, para fugir de uma pequena interrupção no trânsito no sentido ao centro de Campo Grande.

Leitor que passou pela pista contrária, no sentido para a saída de Dourados, presenciou o momento que alguns veículos entraram em uma das faixas para conseguir dar sequência ao trajeto.

Inicialmente, a informação que foi repassada a reportagem, é de que um caminhão sofreu problemas mecânicos e interrompeu as faixas da avenida.

Por enquanto, não há relatos de acidente, apenas o problema com o caminhão.

Veja o vídeo:

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motorista que morreu em acidente em Inocência era ex-vereador de 44 anos
Trânsito
Motorista que morreu em acidente em Inocência era ex-vereador de 44 anos
Peças do carro ficaram pelo local
Trânsito
VÍDEO: Motorista escapa do pior ao acertar poste na Avenida Mato Grosso
Perícia e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local
Trânsito
Homem morre ao ser atropelado e ter corpo dilacerado na BR-060, em Sidrolândia
Luiz Eneias atuava como vigilante
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente trabalhava como vigilante em Naviraí
Motociclista bateu no banco da praça
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí
Caminhonete ficou com a frente destruída
Trânsito
Motorista escapa de tragédia ao colidir caminhonete em vaca na BR-060, em Nioaque
Pastor Beto morreu em grave acidente
Trânsito
Pastor comprou moto um dia antes de morrer em acidente em Aquidauana
Colisão envolveu três veículos
Trânsito
Pastor morre após colidir moto em dois veículos em Aquidauana
Viatura ficou com as quatro rodas para cima
Polícia
VÍDEO: Policial militar morre em grave acidente em rodovia de Iguatemi
Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros
Trânsito
Motociclista é socorrido desacordado após bater em caminhonete estacionada em Guia Lopes

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital