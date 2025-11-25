VÍDEO: Motoristas usam contramão da Gury Marques para fugir de trânsito interrompido

Pela manhã desta terça-feira, dia 25, motoristas precisaram utilizar a contramão da Avenida Gury Marques, na região da Vila Cidade Morena, para fugir de uma pequena interrupção no trânsito no sentido ao centro de Campo Grande.
Leitor que passou pela pista contrária, no sentido para a saída de Dourados, presenciou o momento que alguns veículos entraram em uma das faixas para conseguir dar sequência ao trajeto.
Inicialmente, a informação que foi repassada a reportagem, é de que um caminhão sofreu problemas mecânicos e interrompeu as faixas da avenida.
Por enquanto, não há relatos de acidente, apenas o problema com o caminhão.
Veja o vídeo:
