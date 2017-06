Sesc tem cinema, oficina de arte e contação de histórias para crianças

A diversão tem endereço certo esta semana no Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande e no Sesc Corumbá. As ações são gratuitas e começam já na quinta-feira, em Corumbá, com a exibição do Cine Clubinho.

Amanhã (8), o filme em cartaz são “As Férias do Pequeno Nicolau”, com exibição às 17 horas. O filme será reexibido no sábado (10), em uma sessão a céu aberto, às 18h. Termina o ano letivo e Nicolau (Mathéo Boisselier), seus pais e a avó viajam para o litoral com o objetivo de aproveitar ao máximo o verão. Na praia o menino faz novos amigos e conhece uma garota, Isabelle (Erja Malatier), que ele acredita ser sua futura esposa.

Ainda no sábado, às 16 horas haverá Ciranda de Contação, com a psicóloga e educadora social Natacha Dagel que vai contar a história "O pequeno yogue que encarou o monstro", de João Soares e Rosa Muniz. Depois de ouvir a historinha, a criançada vai aquecer um pouco o corpo e a mente com exercícios de yoga. Para a atividade é preciso levar: 1 copo reutilizável (que não seja de vidro) e uma toalha para forrar o piso. As vagas são limitas e a inscrição é gratuita.

Morada dos Baís

No Sesc Morada dos Baís todas as ações são no sábado, 10. Primeiro, às 15 horas, Oficina Arte Brasileira para Crianças, inspirada na arte de Guignard. Para participar, a criança precisa ter pelo menos seis anos de idade e estar acompanhada de responsável. O material necessário é: 1 fruta (qualquer tipo de fruta), 1 objeto (jarra, taça, sapato, brinquedo, garrafa, etc.), 1 lápis para desenho comum, 1 borracha macia, 1 tela 30x40cm ou aproximada e 1 caixa de giz de cera.

Guignard explorou em sua obra diversos gêneros da pintura: paisagem, natureza-morta, religiosa e retrato. Ele pintou diversas paisagens com temas brasileiros, com balões de festas de São João e igrejas barrocas, além de muitos vasos de flor. Por vezes, combinava mais de um gênero em uma mesma pintura, como quando vemos, ao fundo de algumas naturezas-mortas, uma paisagem, que mostram uma atmosfera de sonho, como se estivessem perdidas num tempo distante. Pintou também retratos de pessoas de sua família, intelectuais, artistas e amigos, além de diversos autorretratos. A obra de Guignard é reconhecida pela delicadeza, pela precisão dos traços e pela abundância de detalhes, nos arranjos florais, nas estampas das roupas, nos painéis, móveis e objetos.

Às 16 horas, haverá contação de história com o Grupo Guavira e, encerrando a programação, às 17 horas a exibição de “As Férias do Pequeno Nicolau”

Serviço – A programação infantil tem participação gratuita. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. O Sesc Morada dos Baís está localizado na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms