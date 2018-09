Depois de ter o show adiado pela chuva, o cantor Thiaguinho deve vir a Campo Grande. O sunset, Tardezinha 2, marcado pelos sucessos do pagode nos anos 90 será no Parque das Nações Indígenas nesse domingo (16), a partir da 15 horas. Os ingressos estão à venda por R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia-entrada).

Os ingressos para o show estão disponíveis pelo site http://htingressosduts.com.br

A banda Codinome Winchester lança o álbum “Reunião Entre o Céu e o Inferno”. Este é o primeiro álbum da carreira dos meninos sul-mato-grossenses, que mostram 12 faixas autorais que abordam a saída do universo e um retorno aos dilemas do dia-a-dia. O disco vem após uma campanha de financiamento coletivo e foi gravado no lendário estúdio Toca do Bandido, no Rio de Janeiro. O lançamento é do selo da casa, Toca Disco.

Ouça o “Reunião Entre o Céu e o Inferno” no http://: http://bit.ly/CWDiscos

Confira a agenda de eventos para esse fim de semana em Campo Grande:

Shows

Fusca 69 – A banda é atração no happy hour do Sesc e traz um repertório voltado para os clássicos do rock e blues. A entrada é gratuita.

Dia: Sexta-feira (21)

Horário: 20h

Local: Sesc Morada dos Baís – Avenida Noroeste, 5140, Centro.

Dreew – O grupo fecha a programação semanal do happy hour do Sesc no sábado. O repertório tem rock nacional e internacional. A entrada é gratuita.

Dia: Sábado (22)

Horário: 20h

Local: Sesc Morada dos Baís – Avenida Noroeste, 5140, Centro.

Batalha de Bandas – Em mais uma edição, o festival conta com cantores e bandas regionais apresentando um repertório repleto de músicas autorais, com batalhas para eleger os melhores do ano. Os ingressos estão por R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada social, com 1kg de alimento não perecível).

Dia: Sábado (22)

Horário: 22h

Local: 21 Music Bar – Rua São Vicente de Paula, 160, Chácara Cachoeira.

Festival Cultural de Chamamé – Na segunda edição, o festival cultural traz a proximidade entre Paraguai e Brasil em noites com shows, apresentações, comidas e bebidas típicas. A entrada é gratuita.

Dia: Sábado e Domingo (22 e 23)

Horário: 09h

Local: Praça do Rádio Clube – Avenida Afonso Pena, sn, Centro.

Curimba – A banda completa 10 anos e comemora em um show com a primeira formação e muito samba. A entrada é gratuita.

Dia: Domingo (23)

Horário: 17h

Local: Concha Acústica Helena Meirelles – Rua Antônio Maria Coelho, 6000, Carandá Bosque.

Cinema

Cine Café - A organização exibe o filme ‘As virgens suicidas’, do diretora Sofia Copola, em 1999. Aborda o tema do Setembro Amarelo no combate ao suicídio. A entrada é gratuita.

Dia: Sexta-feira (21)

Horário: 19h

Local: Mis – Avenida Fernando Côrrea da Costa, 559, Centro.

Teatro

Circo do Mato – A cia entra em mais uma temporada de espetáculo e apresenta a peça ‘João e o Pé de Feijão na terra do nunca’. A temporada marca a comemoração dos 14 anos do grupo. A entrada é gratuita.

Dia: Sexta-feira (21)

Horário: 19h

Local: Teatro Prosa – Rua Anhanduí , 200, Centro.

Dançurbana – As apresentações da temporada ‘Quanto Custa?’ traz o espetáculo Fluzz. Os ingressos podem ser comprados no dia do evento.

Dia: Sexta, Sábado e Domingo (21, 22 e 23)

Horário: 19h

Local: Casa de Ensaio – Rua Visconde de Taunay, 203, Amambaí.

Beneficente

Pietro Feijô – A tradicional feijoada beneficente chega em sua sexta edição e traz diversas atrações durante o evento. Os convites podem ser comprados por R$ 35,00.

Dia: Domingo (23)

Horário: 12h

Local: Pietro Feijô – Avenida Consul Assaf Trad, 3434, Coronel Antonin