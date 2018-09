O youtuber mineiro Marco Túlio, criador do canal Authentic Games traz a Campo Grande no próximo dia 20 de outubro, seu novo show "Authentic Games Aventura no Circo”.

A apresentação foi programada para que todos os “maninhos e maninhas” não percam um minuto dessa viagem inesquecível. Ambientado em um lindo cenário de circo, o novo espetáculo apresenta uma história de aventura aonde Authentic e seus amigos precisam ajudar Mister X a salvar o Grand Circo Alegria.

Novos quadros, personagens, números circenses com muita mágica, games e a participação da Família Craft completam esse universo de encantamento e alegria. Tudo com muita interatividade em um cenário totalmente reformulado. De acordo com Marco Túlio, “esse é um espetáculo para toda a família curtir”.

A estrutura do espetáculo inclui ainda 50 metros de telões, apresentação de bonecos com 2,5 metros do Authentic Games, do cão boneco Shake, e a novidade dessa turnê: a estreia do boneco Authentic Reverso. Estão também confirmadas as presenças dos amigos da família Craft. Na apresentação, em Campo Grande, os fãs do game Minecraft vão ter tarde animada com novas atrações musicais, novos personagens, muita música, dança com interatividade e jogos.

Serviço

Evento: Authentic Games Aventura no Circo

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo Palácio (Popular da Cultura)

Data e horário: 20 de outubro a partir das 17h

Produção: Abappai Produções

Ingressos: www.abappaiproducoes.com.br e 1/4 Colchões - Av. Afonso Pena, 3.835

Assista o vídeo de Marco Túlio convidando os campo-grandenses para o evento: