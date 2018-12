Nesta semana, um supermercado da rede Comper, localizado na avenida Mato Grosso, Jardim dos Estados, passou a cobrar pelo uso do estacionamento e o assunto gerou certa polêmica entre os clientes e lojistas do local. O estacionamento será cobrado às pessoas que fizerem menos de R$ 30,00 em compras.

De acordo com informações de um comerciante de loja da galeria do local – que preferiu não se identificar –, houve uma baixa na movimentação de clientes depois da inserção de cobrança. Para ele, o prejuízo é visível em época natalina e fora do esperado. “Nós percebemos que existe um número de pessoas que não estão entrando mais, e isso é prejudicial para nós que alugamos o espaço, justamente para vender produtos diferenciados”, explicou.

A dona de casa Daiane Abreu, 28 anos, disse que achou um absurdo ter que pagar pelo estacionamento, já que muitas vezes a demora no local se dá pela falta de caixas e filas extensas para pagar a conta no supermercado.

Já, Romildo Santos, acha correto a cobrança, devido o local ser uma empresa privada e a estrutura ter um custo. Ele diz que se fosse um prédio público não concordaria com a cobrança.

Em contato com Marcelo Salomão, coordenador da Superintendência para Orientação e Defesa Do Consumidor (Procon-MS), foi dito que, o estabelecimento pode sim cobrar pelo estacionamento privado. “Mas é importante que os consumidores sejam avisados previamente, tendo em vista que o lugar já aderiu à gratuidade ao longo do tempo, não pegando os consumidores de surpresa”, explicou.

Consumidores que se sentirem lesados de alguma maneira, podem procurar o Procon, onde será analisado todos os critérios legais.

A equipe de reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria de comunicação do supermercado e aguarda resposta.