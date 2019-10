Captação de leite cresce 1,04% no MS, conforme dados do Mapa

Mauro Silva, com informações da assessoria

O volume captado de leite em Mato Grosso do Sul registrou aumento de 1,04%, de janeiro a agosto deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados na segunda-feira (14) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) que registrou um total de 113,2 milhões de litros de leite, mas especialista da área afirma que o número ainda não é satisfatório.

O leite captado pelas indústrias inscritas no SIF (Serviço de Inspeção Federal) teve um aumento este ano, porém a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira, afirma que "diante do consumo reduzido não há estimulo para a produção, o pequeno incremento representa quase uma estabilidade ".

Segundo informações do Conseleite/MS (Conselho Paritário de Produtores e Indústrias de Leite em Mato Grosso do Sul), a média do preço pago por litro de janeiro a agosto diminuiu 1% em relação ao mesmo período de 2018, que manteve o valor de R$1,0466. Nesse ano o número chegou a R$1,0361.

A analista técnica também informa que o produto nacional concorre com produtos importados. "No período de janeiro a setembro de 2019 o Brasil importou US$ 353,3 milhões de lácteos. A principal origem das mercadorias é dos países vizinhos, Argentina e Uruguai, além da Nova Zelândia", explica Eliamar Oliveira.

