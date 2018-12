Programa Pró-Ovinos tem turma de dez produtores

Saiba Mais Geral Curso de Ovinocultura tem inscrições abertas em Campo Grande

Desde julho deste ano, 10 produtores de ovinos de diversos municípios de Mato Grosso do Sul participam do programa Pró-Ovinos, da ATeG - Assistência Técnica e Gerencial, do Senar/MS - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Com seis meses de trabalhos focados em um diagnóstico, agora as atividades devem ser mais práticas e os proprietários já sentem algumas mudanças na produção.

Conforme o técnico de campo do programa, o médico veterinário, Custódio Júnior, o objetivo principal é aumentar a renda do produtor. “Para isso é preciso aproveitar de uma forma melhor e extrair o máximo de produção do rebanho e área que já existem, sem ampliar”, comentou.

No total são 360 hectares em ovinocultura. “Fizemos nesses seis primeiros meses de trabalho uma análise da propriedade e um resgate do último ano. Verificamos os ganhos e a ideia é utilizar a mesma área para aumentar esse faturamento. Eles tem uma taxa de 41% de desfrute, ou seja, para cada 100 animais, 41 são comercializados”.

Custódio explica que sem aumento de rebanho, já dá para elevar em 50% o aproveitamento do rebanho e a ideia chegar a 60% de taxa de desfrute, um percentual relevante considerando que a taxa nacional gira em torno de 10% e alguns mercados mundiais estão no mesmo patamar de Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com Custódio, essas estatísticas mostram que os produtores do programa não estão totalmente desatualizados, mas a intenção é intensificar ainda mais os trabalhos.

Pró-ovinos

No programa os participantes recebem a visita de técnicos que realizam um diagnóstico e acompanham a atividade por dois anos. Para receber a assistência, os ovinocultores do estado devem procurar pelo Sindicato Rural do seu município.

Na turma atual, a demanda veio por meio da Associação Sul-Mato-Grossense de Criadores de Ovinos – Asmaco, que mobilizou os produtores dos municípios de Campo Grande, Ribas, Terenos, Sidrolândia, Figueirão, Bandeirantes, Aquidauana e Corumbá.

Saiba Mais Geral Curso de Ovinocultura tem inscrições abertas em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também