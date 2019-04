Em "trote", acadêmicos arrecadam doações para refugiados

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Os acadêmicos do curso de turismo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), da unidade de Dourados, realizaram uma ação social para ajudar os refugiados venezuelanos que estão no município.

A arrecadação aconteceu durante o “trote”, maneira como os calouros são recebidos pelos alunos mais antigos. Nas primeiras semanas de aula os acadêmicos continuaram com as arrecadações e as levaram até a Livraria Damasco, ao lado da Igreja Matriz, ponto de coleta.

Os venezuelanos foram recebidos em Dourados pela Igreja Católica. Os vicentinos e a Cárita Diocesana estão ajudando os refugiados com todo o suporte necessário. Dourados tem cerca 230 venezuelanos e deve receber mais nos próximos meses.

Os locais de arrecadação são na Secretaria paroquial da Catedral, Livraria Damasco e na Cúria Diocesana, ambos em horário comercial.

Para mais informações sobre doações, basta ligar no (67) 3422-2272, Catedral de Dourados.

