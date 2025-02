Adriane recebe o Selo Ouro do Ministério da Educação

O programa Criança Alfabetizada (CNCA) do Ministério da Educação (MEC) premiou durante cerimônia em Brasília na segunda-feira (10), as ações que promovem políticas públicas eficazes e inovadoras, alinhadas às metas do Plano Nacional de Educação (PNE), ocasião em que a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, recebeu o Selo Ouro no “Compromisso Nacional com a Alfabetização”,

O Selo Ouro é concedido às secretarias de Educação que atingem pontuações entre 85 e 100 em estratégias que garantem a alfabetização das crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental.

Campo Grande obteve 100 pontos, um resultado que reflete o empenho e a dedicação de todos os envolvidos na educação das crianças do município. Durante o ano, foram realizadas ações alinhadas aos 20 critérios estabelecidos para a obtenção do selo.

“Para Campo Grande, conquistar o Selo reflete nosso investimento contínuo na Educação. Em apenas dois anos e meio obtivemos indicadores positivos e isso é muito importante, pois investimentos na infraestrutura, no ensino, na valorização dos profissionais, merenda de qualidade, além de outros setores da Educação. A nossa capital é referência nacional no ensino e está sendo reconhecida a nível nacional pelo Ministério da Educação [MEC]”, pontuou a prefeita Adriane Lopes, durante a cerimônia de entrega da premiação.

Investimentos na Educação

Nos últimos dois anos houve a criação de 6.600 novas vagas para a educação infantil e ensino fundamental garantiu que mais crianças tivessem acesso a uma educação de qualidade.

Outro destaque foi o programa “Juntos Pela Escola”, que promoveu uma ampla revitalização das 206 unidades escolares da REME, com intervenções que vão desde melhorias elétricas e hidráulicas até a pintura e a acessibilidade. Além disso, a construção das salas de aula modulares foi uma solução eficaz para suprir a crescente demanda, especialmente em regiões com alta densidade populacional.

A instalação de placas solares nas escolas, por exemplo, reduziu os custos com energia e promoveu um ambiente mais ecológico. O mobiliário novo, tanto para os alunos quanto para os servidores, também demonstra o cuidado com a estrutura das escolas: mais de 46 mil itens foram distribuídos nas unidades, incluindo conjuntos de mesas e cadeiras e armários novos.



No campo pedagógico, o projeto “Aprender Mais”, pioneiro no Brasil, focado na recomposição da aprendizagem em turmas do 4º e 5º anos, foi ampliado para 2024, atendendo também alunos do 7º e 8º anos com dificuldades em Língua Portuguesa e Matemática. Com a participação de 363 professores e o atendimento a 8,7 mil alunos, a iniciativa se destaca como um dos pilares da evolução educacional de Campo Grande.

Em 2025, novas ações estão previstas, como a continuidade do “Juntos Pela Escola”, a entrega de mais obras de revitalização e o fortalecimento dos projetos pedagógicos que têm mostrado resultados concretos. O compromisso com a formação continuada de servidores e a entrega de novas unidades escolares, como as EMEIs São Conrado e Oliveira III.

