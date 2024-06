Aluna é flagrada usando cigarro eletrônico em sala de aula no Jardim Aeroporto

Adolescente, estudante de uma escola estadual, foi flagrada usando um cigarro eletrônico no início da aula em uma escola no Jardim Aeroporto, em Campo Grande, na noite desta segunda-feira (24). A situação chegou até o conhecimento do coordenador e da diretora, que chegaram a acionar a Polícia Militar.

Consta no boletim de ocorrência, no qual o JD1 Notícias teve acesso, que colegas ficaram incomodados e relataram o fato para a coordenação que a estudante estava fazendo uso do POD. O fato, no entanto, não seria novidade.

Dessa forma, o coordenador e a diretora solicitaram a presença da aluna na sala da coordenação e foi pedid que ela mostrasse o que era uma cordinha que estava pendurada em um dos seus bolsos. Ao retirar o objeto, foi revelado que se tratava do POD, o cigarro eletrônico.

O fato foi registrado na ATA da escola, mas quando a Polícia Militar havia chegado pelo local para encaminhar a situação para a delegacia, foi informada que pouco antes, o pai da adolescente compareceu na unidade escolar e levado a filha embora.

O cigarro eletrônico foi apreendido e assim como a ATA, foram entregues na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também