Ano novo, preço novo: Veja como é calculada tarifa do transporte público

Ano novo, preço novo! Como de praxe, em janeiro deve ser anunciado um novo valor para a tarifa do transporte público urbano em Campo Grande. Prestado pelo Consócio Guaicurus, a alteração de valores leva em conta alguns fatores econômicos, sendo realizado um procedimento legal entre o poder público e a empresa.

A partir daí, será convocado o Conselho de Regulação, composto por representantes da sociedade civil, entre os quais a OAB, Planurb, Crea, Águas Guariroba, Agereg, Consórcio Guaicurus, Semadur, entre outros.

Após a deliberação do colegiado – com quórum mínimo de 10 pessoas-, que poderá aprovar ou não a sugestão de tarifa, o documento é enviado à Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande.

Neste momento, a Agereg depende do recebimento destas informações para concluir os cálculos para análise da necessidade de eventual reajuste da tarifa.

No entanto, a Prefeitura está construindo junto ao Governo do Estado de Mato Grosso Sul, e considerando o número de estudantes da rede estadual de ensino, um justo subsídio relacionado a essa utilização para fins de auxílio no custeio desse transporte.

Para se chegar ao novo valor são considerados três elementos: valor do combustível, índice de ocupação do transporte e a remuneração dos empregados da empresa. O terceiro é definido pela empresa Consórcio Guaicurus junto aos seus funcionários. Quando há essa definição, a concessionária encaminha o documento ao Município para então compor o cálculo matemático para se chegar ao valor da tarifa. A prefeitura aguarda esse dado para dar prosseguimento a essa análise.

