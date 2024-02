Após incêndio, Camelódromo ficará fechado por tempo indeterminado

O Camelódromo de Campo Grande ficará fechado por tempo indeterminado, a partir desta segunda-feira (12), conforme a direção do estabelecimento. O local foi atingido por um incêndio que destruiu sete das 472 bancas. O fogo não deixou feridos e o prejuízo material ainda será contabilizado pelos donos das lojas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o estabelecimento poderia ser aberto ao público, contudo, os responsáveis optaram pela suspensão do atendimento. Os comerciantes decidiram avaliar o prejuízo causado pelo fogo antes da abertura.

Ainda segundo os Bombeiros, a suspeita é que as chamas tenham começado em razão do superaquecimento de um aparelho eletrônico que estaria ligado na tomada para carregar, mas ainda está sendo investigado.

Os militares contiveram as chamas e isolaram as partes afetadas para evitar a propagação do fogo em outras bancas.

