Após morte de motociclista, buraco na Marechal Deodoro é tampado pela prefeitura

Mais de 12 horas após o acidente de Ryan de Oliveira Souza, de 17 anos, que tentou desviar de um buraco na pista, cair e morrer atropelado na Avenida Marechal Deodoro, na região do Trevo Imbirussu, na noite desta quarta-feira (12), a Prefeitura de Campo Grande iniciou o processo de reparação e manutenção da via.

O JD1 Notícias esteve no local em busca de mais detalhes sobre o acidente, porém, se deparou com os funcionários trabalhando para findar os problemas no asfalto.

A reportagem soube que não é apenas este buraco que vai ser tampado ao longo do dia.

A expectativa é que outros que estejam visíveis, nos dois sentidos da pista, e se tornem potenciais problemas para motoristas e motociclistas sejam restaurados ao longo do dia.

Morte - Segundo informações apuradas no local pela reportagem, momentos depois do acidente, a vítima tentou desviar de um buraco no meio da via. Nisso, ele perdeu o equilíbrio, bateu contra a mureta de proteção, parando debaixo de uma carreta.

O capacete do motociclista ficou completamente destruído com o acidente.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado pelo motorista e o amigo, mas a vítima já estava sem os sinais vitais. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também esteve pelo local.

