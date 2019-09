Arte no Meu Bairro vai ao Dom Antônio Barbosa

O projeto “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” vai até o bairro Dom Antônio Barbosa, neste sábado (14), a partir das 16h, na rua Lúcia dos Santos, esquina com a rua Mitsuio Arantani. Com atrações que vão do bailão até o sertanejo universitário, o público poderá dançar muito nesta edição com os shows da dupla Rodrigo & Thayane e Los Latinos.

Realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), por meio de convênio do Ministério da Cidadania, do Governo Federal, o projeto é motivo de orgulho para quem faz parte da organização.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, comemora o sucesso do projeto. “A característica sistêmica do Arte no Meu Bairro possibilita o reconhecimento de artistas que estão despontando no cenário musical, assim como a ascensão dos músicos que já tem uma trajetória definida”, pontua.

“Pra nós é uma alegria imensa poder entrar em contato com o público do bairro, é uma energia diferente do pessoal das baladas. A gente fez muito isso no início de nossa carreira e agora, nove anos depois da nossa primeira apresentação, é uma expectativa entrar em contato com esse público”, diz Thayane, da dupla Rodrigo & Thayane que se apresenta como atração principal nesta edição.

Os próximos bairros a receberem o Arte no Meu Bairro em setembro são o Jardim Itamaracá e o Estrela D’álva.

