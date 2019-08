“Arte no Meu Bairro” leva Grupo Tradição ao Coophavila neste sábado

O fim de semana será de muita música neste sábado com shows do Grupo Tradição, Sampri e Amâncio Cabrera, no projeto “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante”. O evento acontece das 16 às 22 horas, na Avenida Marinha, entre a rua do Porto e a rua da Península.

O “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” é realizado pela prefeitura Municipal de Campo Grande, pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), por meio de convênio do Ministério da Cidadania, do Governo Federal.

“Esse projeto é incrível, onde o artista vai até as pessoas. A nossa expectativa com certeza é das melhores, e o pessoal vai poder curtir os maiores sucessos do Grupo Tradição e conhecerem as músicas novas também”, declarou Patrick Reder, vocalista do Grupo Tradição.

Já o Grupo Sampri levará ao Arte no Meu Bairro um repertório com as várias fases do samba ao longo das décadas, incluindo uma pitada de músicas da Bahia e do sertão nordestino. “Será um show dançante, prometendo interagir com o público local”, explica Luciana Sampri.

O projeto acontecerá nos sábados do mês de agosto, com apresentações já agendadas nos bairros: Nova Campo Grande, Jardim Canguru, Bom Jardim, e Jardim Leblon, sempre das 16 às 22 horas.

“O momento é de celebrar. Este projeto é valioso porque dá destaque a alguns artistas que, até então, não tinham espaço para se apresentar. Dessa forma, todo mundo ganha: a população, pois não precisa se deslocar do bairro até o Centro para ter acesso à cultura, e os artistas, que ganham reconhecimento”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro.

