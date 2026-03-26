Campanha "Seu AbraÃ§o Aquece" tem lanÃ§amento simbÃ³lico neste domingo na Capital

O lançamento simbólico da campanha “Seu Abraço Aquece: Doe calor e faça o bem” acontecerá neste domingo (29), durante o evento de lançamento da 4ª Corrida dos Poderes, na Concha Acústica Helena Meireles, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

O lançamento oficial ocorre na quarta-feira (1º de abril), às 8h30, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Na ocasião, serão abertas as inscrições para entidades interessadas em receber as doações, com prazo até 24 de abril.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), a campanha integra, em 2026, um conjunto de iniciativas voltadas ao bem-estar, à saúde e ao incentivo ao voluntariado entre servidores públicos estaduais.

As arrecadações seguem até o dia 20 de maio, com pontos de coleta distribuídos em secretarias, autarquias, fundações estaduais e instituições parceiras. Podem ser doados cobertores, roupas, casacos, calçados e acessórios de inverno, novos ou em bom estado.

Para este ano, a expectativa é ampliar o alcance, especialmente no interior, beneficiando um número maior de famílias em situação de vulnerabilidade social. A campanha também conta com uma rede de “multiplicadores de abraços”, responsáveis por mobilizar servidores e organizar as arrecadações nos órgãos públicos, além do apoio de diversas instituições parceiras.

Segundo o Governo do Estado, a proposta é fortalecer a cultura do voluntariado e ampliar o impacto social por meio da participação conjunta entre poder público e sociedade.

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