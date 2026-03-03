Menu
(67) 99647-9098
Cidade

Campo Grande recebe nova etapa da Caravana da CastraÃ§Ã£o com 1.700 vagas

O atendimento serÃ¡ por agendamento prÃ©vio seguindo calendÃ¡rio por regiÃ£o

03 março 2026 - 09h22
Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaÃ§Ã£o  

A Caravana da Castração vai abrir 1.700 vagas gratuitas para cães e gatos em Campo Grande. A ação é da Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal (Suprova), ligada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), em parceria com os municípios.

Na Capital, a organização das vagas e da logística fica por conta da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea).

Segundo o superintendente de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal, o programa já alcançou números expressivos no Estado, a Caravana  é o maior programa estruturado de controle ético populacional da história de Mato Grosso do Sul. "Estamos fechando o primeiro ciclo com 20 mil animais castrados, microchipados e medicados gratuitamente. Isso representa impacto direto no combate ao abandono, aos maus-tratos e também na saúde humana. Muitos municípios do nosso Estado sequer possuem clínicas veterinárias, o que historicamente impedia a população de acessar esse serviço. A Caravana rompe essa barreira, leva estrutura completa, ambulância, equipe técnica e suporte 24 horas".

O secretário estadual Marcelo Miranda também destacou o alcance da iniciativa. “A Caravana da Castração demonstra como uma política pública bem estruturada pode transformar realidades. Estamos levando dignidade, acesso e cuidado para municípios que muitas vezes não possuem estrutura veterinária permanente. Os números alcançados mostram que o investimento gera resultado concreto: menos abandono, mais responsabilidade e impacto positivo direto na saúde da população. O Governo do Estado segue comprometido em fortalecer essa política municipalista, que alcança os 79 municípios sul-mato-grossenses.”

Os animais saem castrados, microchipados, medicados, com colar elizabetano e roupa cirúrgica. O projeto também oferece suporte veterinário 24 horas para possíveis intercorrências e mantém ambulância veterinária de prontidão durante os atendimentos.

Como fazer o agendamento

Depois de fazer o cadastro no SIGPET, o tutor deve entrar no sistema no período da sua região para garantir a vaga. O cadastro sozinho não assegura o atendimento.

Período de agendamento por região:

Região Segredo (Tarsila do Amaral): 10/03 a 13/03

Região Central (Cidade do Natal): 19/03 a 20/03

Rochedinho (Distrito): 21/03 a 22/03

Anhanduí (Distrito): 23/03 a 25/03

Região Bandeira – Moreninhas (Estádio Jacques da Luz): 28/03 a 30/03

Datas dos atendimentos 

Tarsila do Amaral: 14/03, 15/03, 17/03, 18/03, 19/03 e 20/03 – 600 vagas

Cidade do Natal (COP 15): 22/03 – 100 vagas

Rochedinho: 23/03, 24/03 e 25/03 – 200 vagas

Anhanduí: 26/03, 27/03 e 28/03 – 200 vagas

Moreninhas (Estádio Jacques da Luz): 31/03, 01/04, 02/04, 03/04, 06/04, 07/04, 08/04, 09/04 e 10/04 – 600 vagas

Informações: Suprova – (67) 3316-9192 | Subea – (67) 2020-1397

