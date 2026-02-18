Carnaval na Capital leva 20 mil foliões à Praça do Papa na segunda noite

Cerca de 20 mil pessoas acompanharam o segundo dia de Carnaval na Praça do Papa, em Campo Grande, na noite de terça-feira (17). Três escolas de samba passaram pela avenida levando enredos, fantasias e muito ritmo ao público.

A segurança contou com equipes da Guarda Civil Metropolitana, que atuaram no local para garantir tranquilidade aos foliões.

Na avenida, a emoção tomou conta de quem desfilou e de quem assistiu. Integrante da Catedráticos do Samba há 25 anos, Neuza Malheiros, de 72 anos, falou sobre o sentimento de fazer parte da escola. "O desfile está muito lindo, deu muito trabalho também. A escola tem 48 anos e eu faço parte há 25. Isso aqui é a minha vida. Minha família também participa, está no sangue o carnaval e a Catedrático”, afirmou.

Quem veio de fora também aprovou. A visitante Jurema Espíndola, de 58 anos, que saiu de Corumbá para acompanhar a festa, disse ter se encantado com o espetáculo e afirmou que levaria fotos e vídeos para mostrar à família.

A Lienca realiza nesta quarta-feira (18), às 17h, a apuração dos desfiles do Carnaval 2026, no Teatro Arena do Horto, com entrada gratuita. Sete escolas disputam o título deste ano. A leitura das notas encerra oficialmente a programação do Carnaval na Capital. O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Liga.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também