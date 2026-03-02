Com ampliaÃ§Ã£o, aeroporto de CorumbÃ¡ pode atender atÃ© 100 mil passageiros por ano

O Aeroporto de Corumbá passa a operar, a partir desta segunda-feira (2), com um novo terminal de passageiros e a retomada de voos comerciais regulares. A ampliação marca uma nova fase para a conectividade da cidade sul-mato-grossense com um dos principais centros aéreos do país.

No mesmo dia, a Azul Linhas Aéreas inicia a rota entre Campinas (SP) e Corumbá (MS), com quatro frequências semanais — às segundas, quartas, sextas e sábados. Os voos serão operados com aeronaves Embraer E195-E2, com capacidade para 136 passageiros. As partidas de Campinas ocorrem às 8h30, com chegada às 9h40 em Corumbá. No sentido inverso, o voo sai às 10h20 e pousa às 13h10.

Administrado pela Aena, o aeroporto teve o terminal ampliado de 1.953 m² para 2.402 m². A área pública dobrou de tamanho, o check-in passa a contar com seis posições de atendimento e a nova sala de embarque dispõe de dois portões em um espaço de 350 m².

Com a modernização, a capacidade operacional foi ampliada para até 100 mil passageiros por ano. Segundo a concessionária, a obra reforça o papel estratégico de Corumbá na integração regional, especialmente para o turismo e os negócios ligados ao Pantanal.

Outras intervenções seguem em andamento na área operacional, como a implantação de novas áreas de escape nas cabeceiras da pista, instalação de auxílios visuais e ampliação do pátio, que passará a ter quatro posições para aeronaves comerciais. A previsão de conclusão é junho deste ano.

