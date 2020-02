Com efetivo recorde, carnaval 2020 promete ser o mais seguro da capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Carnaval 2020 em Campo Grande promete ser o mais seguro da história, com efetivo recorde de agentes de segurança na folia. Assunto foi pautado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande em uma série de reuniões semanais com os órgãos de segurança pública e defesa de crianças e adolescentes.

Para fazer a segurança dos foliões, o Corpo de Bombeiros disponibilizou 22 Bombeiros e sete viaturas; a Guarda Civil Municipal irá distribuir 105 agentes por Campo Grande; a Agetran disponibilizou 12 homens e a Polícia Militar um efetivo de 120 PMs, entre batalhões de área, PMA, Cavalaria, Choque e BOPE.

O Conselho Tutelar, em um esforço em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, vai mobilizar os 25 conselheiros e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) nas ruas da cidade e a Cruz Vermelha se responsabilizou em levar 30 voluntários.

De acordo com o Secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, toda a estratégia foi criada pensando na preservação do patrimônio e para que aquelas pessoas de bem possam usufruir dos dias de Carnaval. “A Guarda Civil Metropolitana irá disponibilizar mais de 130 homens, distribuídos na Praça do Papa, Orla Ferroviária, Avenida Fernando Corrêa da Costa, ao longo da rua 14 de julho, para garantir a segurança dos campo-grandenses”, pontuou.

O comandante do Policiamento Metropolitano da Polícia Militar, Coronel Monari, ressalta que o trabalho agregado e integrado com todas as forças de segurança resultará em excelentes resultados para a população.

“A Polícia Militar, de forma integrada com todos os órgãos de segurança pública, bem como com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, vai intensificar suas ações com aumento de efetivo, de viaturas nas ruas, buscando dar segurança para a população campo-grandense e de forma que nós tenhamos o carnaval mais seguro dos últimos anos”, destaca Monari.

Prevenção a exploração sexual de crianças e adolescentes

A Secretaria de Assistência Social (SAS), por meio da Superintendência de Proteção Social Especial (SPSE), o Programa de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI), e a equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), desenvolve todos os anos durante o período de pré-carnaval e nas festas de rua, ações de prevenção a exploração sexual de crianças e adolescentes e trabalho infantil.

Para 2020, a Secretaria de Assistência Social está desde o início da semana do Carnaval trabalhando nos territórios dos CREAS e CRAS com ações de conscientização e, especificamente nos dias de Carnaval, estarão juntos com os Conselhos Tutelares abordando e sensibilizando a população campo-grandense quanto ao cuidado às crianças e adolescentes.

“Para tanto, pedimos aos pais e a toda sociedade, atenção com seus filhos. Não deixem saírem para a folia sozinhos e os oriente quanto ao não consumo de bebidas alcoólicas e a possíveis abusos sexuais”, pontua o Secretário Municipal de Assistência Social, José Mário Antunes da Silva

