Comércio de Campo Grande continuará fechado

Uma reunião envolvendo o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, e diversos representantes do setor comercial da cidade, da câmara municipal, secretários municipais e representantes da justiça, definiu como a capital seguirá com as medidas de contingenciamento nos próximos dias.

Um dos principais assuntos abordados na reunião foi sobre a reabertura do comércio em Campo Grande, de acordo com Marquinhos, ainda serão feitos estudos para que a reabertura aconteça aos poucos, mas no momento eles seguirão fechados.

"Nós iremos fazer um estudo técnico de protocolo de segurança com vários entidades para devolver lentamente à sociedade, com segurança, qualquer reabertura de comércio, Nós estamos preocupados, com a saúde e a economia, estamos buscando um equilíbrio entre os dois, mas a vida é de suprema necessidade, nós não vamos devolver a rotina do campo-grandensse enquanto não tivemos a segurança do ir e vir sadio", explicou o prefeito.

O primeiro-secretário da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Roberto Oshiro, também presente na reunião, informou estar contribuindo com o município para que as medidas de combate ao coronavírus tenha um menor impacto na economia do município.

Apesar disso, Roberto afirmou ter ocorrido uma grande redução no volume de vendas, "de fato a redução do volume de vendas foi muito significativo, a gente tem uma redução de 70% a 80% em todos os setores, se você vende apenas 20% do que você vendia antes, fica dificil de manter os empregos, por isso nós pedimos, aos empresários, serenidade neste momento, para tomarmos as melhores decisões possíveis", afirmou.

Roberto Oshiro finalizou sua fala dizendo que mesmo após o final do decreto municipal, o comércio não irá retornar todo ao mesmo tempo " Quando o decreto chegar ao fim, não vai voltar tudo de uma vez, não adianta nada o comércio abrir e não ter gente pra comprar. O que falta é o movimento econômico, precisamos das pessoas voltando a consumir, mesmo que a distância", enfatizou.

Até o momento, as únicas atividades que vão voltar a partir desta segunda-feira (30), são da construção civil e comércios que atendam a esta área, como divulgado no decreto n. 14.217 divulgado em edição extra do diário oficial de Campo Grande, na última quarta-feira (25).

Crise Econômica

Segundo o presidente da Comissão Especial em apoio ao Combate ao covid -19, vereador Dr. Lívio, uma crise econômica já é aguardada na cidade, " a crise econômica já está assinada, ela vai vir, mas nós precisamos manter a comida na mesa dessas pessoas mais vulneráveis financeiramente e manter os pequenos, grande e médios comércios, todos nós teremos que fazer sacrifícios".

Shoppings

Superintendente Shopping Bosque dos Ipês, Adriana Flores, que esteve presente na reunião representando todos os shoppings da capital, esses centros comerciais continuaram fechados e respeitarão os decretos municipais.

"Os shoppings não mudaram nada, permanecem fechado pelo bem da população e lojistas, claro que isso gera um impacto e uma grande insegurança entre os lojistas, se vão conseguir pagar os funcionários, mas nesse momento o mais importante é salvar vidas, e abertura de um shopping center não é correto nesse momento".

Ao ser questionada sobre medidas adotas para ajudar os lojistas com as contas no final do mês, Adriana afirmou que as decisões são feitas por cada shopping de forma separada, mas uma decisão que vem sendo tomada em vários locais do Brasil é a suspensão da cobrança do aluguel dos espaços para as lojas. Apesar disso ela não confirmou se isso ocorre em todos os shoppings de Campo Grande.

