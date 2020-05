Comércio poderá funcionar com 60% de lotação a partir deste sábado

Os estabelecimentos comerciais varejistas e atacadistas de Campo Grande, a partir deste sábado (9), já podem dobrar sua capacidade de atendimento de 30% para 60% da lotação prevista, conforme a edição extra do Diário Oficial de sexta-feira.



A mudança se aplica também a bares e restaurantes, que terão de manter o distanciamento de 2 metros entre as cadeiras e de 1,5 metro entre os clientes, conforme os decretos.



Segundo o secretário de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luiz Eduardo Costa, esta flexibilização é necessária para garantir maior agilidade no atendimento em locais como supermercadistas e hipermercados, que registram grande fluxo de público, onde a maior restrição a entrada de clientes, vinha provocando filas de espera em frente dos estabelecimentos.



Continuam valendo as medidas de biossegurança, como higienização das mãos e dos ambientes, distanciamento mínima nas filas dos caixas, uso obrigatório de máscaras para os funcionários,além da recomendação de utilização do acessório a todos que saírem às ruas.



Até a próxima segunda-feira (11) o comércio varejista vai funcionar em horário estendido das 7h30 às 22 horas, na terça-feira (12), volta ao horário das 9h às 19 horas, estabelecido para este período de pandemia.



Deixe seu Comentário

Leia Também