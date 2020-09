Ônibus mudam rota para evitar aglomeração na Afonso Pena

O Consórcio Guaicurus informou nesta quarta-feira (9) que, a partir do dia 14 de setembro, as linhas 080 (Aero Rancho/General Osório), 302 (Caiobá) e 319 (Lageado/Centro) sofrerão alterações em suas paradas no centro da capital.

As linhas descritas acima deixaram de parar no Peg Fácil da loja Planeta e no ponto da Morada dos Baís. O embarque e desembarque dessas linhas passaram a ser agora a serem feitos no Peg Fácil da Rua 15 de Novembro, da Praça Ary Coelho.

Segundo a empresa o motivo da mudança é para evitar aglomerações nos pontos atuais, seguindo recomendações da OMS para evitar a propagação do novo coronavírus. Ainda não se sabe as linhas voltarão a parar na Avenida Afonso Pena.

