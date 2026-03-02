Menu
Menu Busca segunda, 02 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
Cidade

"Ã‰ incrÃ­vel ver mulheres no topo", diz soldada formada na primeira turma feminina do ExÃ©rcito

Formatura da primeira turma feminina ocorre no mÃªs em que a corporaÃ§Ã£o terÃ¡ sua primeira mulher general

02 marÃ§o 2026 - 12h12Sarah Chaves
Vitória Nogueira, de 18 anosVitÃ³ria Nogueira, de 18 anos   (Jonatas Bis/JD1)

Na manhã desta segunda-feira (2), o Comando Militar do Oeste realizou, em Campo Grande, a formatura de incorporação da primeira turma do Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF). A cerimônia marca o início do treinamento de 99 jovens que passam a integrar oficialmente o Exército. O ato ocorre no mesmo mês em que o país deve confirmar a promoção da coronel-médica Claudia Lima Gusmão Cacho ao generalato, tornando-se a primeira mulher general do Exército Brasileiro.

Pela primeira vez, as jovens vestiram a farda camuflada e iniciaram o período de adaptação à rotina militar, que inclui internato e instruções antes da distribuição para organizações como o Colégio Militar, o Hospital Militar e a Base de Administração e Apoio do CMI.

Segundo a tenente Amanda, da equipe de instrução do Serviço Militar Inicial Feminino, o momento é histórico. “Agora elas passam por uma adaptação da vida civil para a vida militar. Vão viver um período de internato, conhecer a rotina e depois seguir para as organizações militares já exercendo a função de soldado. É muito significativo. O Exército recebe mulheres desde a década de 90, em diversas áreas, e isso só aumenta a capacidade institucional”, afirmou.

Em todo o país, 1.467 mulheres serão incorporadas neste ano: 1.010 no Exército, 300 na Força Aérea e 157 na Marinha, distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal. Ao todo, mais de 33 mil mulheres se alistaram. Embora o ingresso seja voluntário, após a incorporação o serviço se torna obrigatório por um ano, com possibilidade de permanência por até oito anos.

Entre as novas soldados está Vitória Nogueira, de 18 anos. Ela conta que decidiu servir com incentivo da família. “Sempre quis servir. Quando abriu a oportunidade, eu me alistei. É muito glorificante. A gente se sente honrada de estar aqui”, disse. Sobre a promoção de uma mulher ao generalato, ela afirmou que isso traz confiança. “É algo incrível ver mulheres no topo. Dá mais força para a gente querer chegar lá. Eu quero ir o mais alto possível.”

Indicada para o posto de general-de-brigada, Claudia Lima ingressou no Exército em 1996 e construiu carreira na área de saúde operacional e hospitalar, tendo dirigido hospitais militares em Natal e Campo Grande. A promoção coloca o Exército como a última das três Forças Armadas a ter uma mulher no generalato.

O evento de promoção ocorre no próximo dia 31 de março, fechando o mês da mulher.

 

Reportar Erro
Sao JuliÃ£o - Dr Cury

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
PolÃ­cia
Policial militar Ã© condenado por ameaÃ§ar funcionÃ¡rio de conveniÃªncia em Campo Grande
Divulgação / Foto: Gabriella Thais
Cultura
Grupo Casa abre inscriÃ§Ãµes para curso de teatro com bolsas em Campo Grande
Terminal em Campo Grande - Foto: Jônatas Bis/JD1
PolÃ­tica
Prefeitura quer dar R$ 10 milhÃµes em isenÃ§Ã£o de imposto ao ConsÃ³rcio Guaicurus
FOTO: REPRODUÇÃO / PROCESSO
Cidade
MPMS cobra prefeitura sobre providÃªncias para reaver terreno invadido no Jardim Noroeste
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
PolÃ­cia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande Ã© alvo de B.O por estupro de adolescente
Sandro Benites, secretário municipal de Esportes
Cidade
De fÃ©rias em Dubai, secretÃ¡rio Municipal de Esportes nÃ£o pode voltar ao Brasil
Parada da Cidadania LGBTQIA+ - Foto: Ilustrativa / FCMS
Cidade
MPMS investiga se Ã³rgÃ£os pÃºblicos estÃ£o aplicando o FormulÃ¡rio RogÃ©ria em Campo Grande
Ônibus em Campo Grande - Foto: Vinícius Santos
PolÃ­tica
Prefeitura pede autorizaÃ§Ã£o para repassar mais de R$ 28 milhÃµes ao ConsÃ³rcio Guaicurus
Setor de alimentação cresce, atrai investimentos e amplia calendário de eventos
Cidade
Eventos e gastronomia consolidam nova fase de lazer noturno em Campo Grande
Lua de sangue ocorrerá na próxima terça-feira
Cidade
'Lua de Sangue' acontece no dia 3 de marÃ§o e serÃ¡ parcialmente visÃ­vel no Brasil

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
PolÃ­cia
Homem fica dois anos sem pagar pensÃ£o e acaba preso em Campo Grande
Tabacaria Seven no bairro Guanandi
PolÃ­cia
Vigilante Ã© morto e duas adolescentes ficam feridas em ataque a tabacaria do Guanandi
Perícia em local de morte
PolÃ­cia
Na volta do banho, marido encontra esposa morta em Campo Grande
O crime teria ocorrido após uma confraternização
PolÃ­cia
FuncionÃ¡rio da prefeitura Ã© demitido apÃ³s acusar secretÃ¡rio de estupro em Campo Grande