Na manhã desta segunda-feira (2), o Comando Militar do Oeste realizou, em Campo Grande, a formatura de incorporação da primeira turma do Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF). A cerimônia marca o início do treinamento de 99 jovens que passam a integrar oficialmente o Exército. O ato ocorre no mesmo mês em que o país deve confirmar a promoção da coronel-médica Claudia Lima Gusmão Cacho ao generalato, tornando-se a primeira mulher general do Exército Brasileiro.

Pela primeira vez, as jovens vestiram a farda camuflada e iniciaram o período de adaptação à rotina militar, que inclui internato e instruções antes da distribuição para organizações como o Colégio Militar, o Hospital Militar e a Base de Administração e Apoio do CMI.

Segundo a tenente Amanda, da equipe de instrução do Serviço Militar Inicial Feminino, o momento é histórico. “Agora elas passam por uma adaptação da vida civil para a vida militar. Vão viver um período de internato, conhecer a rotina e depois seguir para as organizações militares já exercendo a função de soldado. É muito significativo. O Exército recebe mulheres desde a década de 90, em diversas áreas, e isso só aumenta a capacidade institucional”, afirmou.

Em todo o país, 1.467 mulheres serão incorporadas neste ano: 1.010 no Exército, 300 na Força Aérea e 157 na Marinha, distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal. Ao todo, mais de 33 mil mulheres se alistaram. Embora o ingresso seja voluntário, após a incorporação o serviço se torna obrigatório por um ano, com possibilidade de permanência por até oito anos.

Entre as novas soldados está Vitória Nogueira, de 18 anos. Ela conta que decidiu servir com incentivo da família. “Sempre quis servir. Quando abriu a oportunidade, eu me alistei. É muito glorificante. A gente se sente honrada de estar aqui”, disse. Sobre a promoção de uma mulher ao generalato, ela afirmou que isso traz confiança. “É algo incrível ver mulheres no topo. Dá mais força para a gente querer chegar lá. Eu quero ir o mais alto possível.”

Indicada para o posto de general-de-brigada, Claudia Lima ingressou no Exército em 1996 e construiu carreira na área de saúde operacional e hospitalar, tendo dirigido hospitais militares em Natal e Campo Grande. A promoção coloca o Exército como a última das três Forças Armadas a ter uma mulher no generalato.

O evento de promoção ocorre no próximo dia 31 de março, fechando o mês da mulher.

