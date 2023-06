É oficial: Patrimônio Imaterial, tereré ganha data comemorativa na Capital

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

A mistura de erva mate com água gelada, vinda para o Brasil através de paraguaios e indígenas, agora tem um dia só seu. A Prefeitura Municipal publicou na edição desta terça-feira (27) do Diogrande, a Lei que institui o Dia do Tereré na Capital.

Em dezembro de 2020, o tereré foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A bebida foi candidata no quesito das “Práticas e Saberes Tradicionais Tereré na cultura Pohã Ñana” desde 2019 e foi aceito através de videoconferência por membros do Comitê de Patrimônio da Unesco.

A data, que entra para o Calendário Oficial de Eventos de Campo Grande, será celebrada no dia 1º de março, em alusão ao término da Guerra do Paraguai. A lei visa reconhecer a bebida típica de Campo Grande e afirmar a cultura.

“O tereré, além de patrimônio imaterial, recebe um dia em sua homenagem, mostrando que este hábito ancestral perpassa por gerações, criando vínculos e resgatando nossas manifestações culturais”, disse a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel.

