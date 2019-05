Em Campo Grande, R$ 31 milhões serão investidos em iluminação pública

Até maio de 2020, 62% de Campo Grande terá iluminação pública com a instalação de lâmpadas de led. O investimento será de R$ 31 milhões, destes, R$ 25 milhões serão aplicados na compra das lâmpadas e R$ 6 milhões para instalar as 46.250 luminárias.



De acordo com a prefeitura, as lâmpadas de led tele gerenciais, são adaptáveis para a telemetria, que substituirão as que estão em funcionamento que são de vapor de sódio.



Conforme o planejamento elaborado pela Divisão de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, só para as avenidas de acesso aos bairros e onde há super postes, está programada a compra de 3.750 lâmpadas de 150 w. Atualmente, das 110 mil lâmpadas existentes na cidade, só 16.500 são de led, de 40 e 120 w de potência.



A empresa responsável será a Construtora B&C Ltda com o orçamento de R$ 6.025.757,44, redução de aproximadamente R$ 600 mil sobre o valor de referência (R$ 6,6 milhões).



Segundo o secretário Municipal de Serviços Públicos, Rudi Fiorese, para garantir a qualidade das lâmpadas que serão adquiridas, os participantes tiveram de encaminhar amostras que passaram por rigorosos de testes de especificação técnica e resistência. Uma das exigências é que as lâmpadas tenham garantia de cinco anos, período em que o fornecedor vai arcar com os custos da eventual substituição por queima ou qualquer dano.



O que é a telemetria?



As lâmpadas tele gerenciáveis com telegestão e telemetria, funcionam com um sistema de monitoramento inteligente. E quando estiver implantado vai permitir detectar por computador onde há uma lâmpada queimada, sem precisar de ronda nas ruas ou que o morador tenha que ligar para informar o problema. O contribuinte terá acesso ao sistema de controle da iluminação, podendo relatar via internet qualquer defeito observado.



Cada ponto de iluminação terá um Controlador Outdoor de Luminária (COL) que irá monitorar, controlar e dirigir o reator ou o driver de lâmpadas LED. O sistema permitirá a instalação de câmeras de monitoramento e servirá também para regular o sincronismo de tempo dos semáforos.

