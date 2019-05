A obra “O Novo Direito Tributário Brasileiro” será lançada na capital

Os professores Alexandre Ávalo e Arthur Mendes Lobo lançarão na quinta-feira (23), às 17h30 no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, a obra “O Novo Direito Tributário Brasileiro”.



O material é dividido em dois volumes que trazem temas importantes e atuais, e contam com a participação de grandes autores do Direito Tributário, como, por exemplo, os professores Ives Gandra Martins e Paulo de Barros Carvalho.



A obra trata da "Teoria Geral do Direito Tributário e dos Tributos em Espécie" no volume 1 e dos "Temas Contemporâneos" no volume 2, fazendo-o de forma integrada e interdisciplinar. É direcionada tanto aos profissionais e estudantes de direito tributário, como de outras áreas correlatas como economia, ciências contábeis, administração e finanças.



Com relevante pesquisa jurisprudencial, a obra também se torna indispensável para a preparação de concursos públicos de diversas carreiras, tanto jurídicas como da área fiscal, pois apresenta seu conteúdo de maneira objetiva e ao mesmo tempo aprofundada.



Já no site



A obra evidencia a produção científica na área tributária e permite o aprofundamento da discussão nacional sobre temas de alta relevância social. É um valioso investimento para qualquer biblioteca.



O lançamento ocorrerá também em Curitiba (PR) no dia 14 do mês que vem. A obra já está disponível para venda em livrarias especializadas e também pelo site: www.editoracontemplar.com.br

