Advogado lança livro com dicas para prova da OAB

Passar no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a prova que habilita os bacharéis em Direito a trabalharem como advogados, é um dos maiores pesadelos dos milhares de estudantes de direito em todo o país. Na tentativa de facilitar essa tarefa, o advogado sul-mato-grossense Sérgio Bento de Sepúlvida Júnior lança na quinta-feira (16), o livro “Manual de Ética”, que reúne diversos conteúdos relacionados à ética profissional da categoria.



“Decidi fazer o livro quando estava estudando para a prova e percebi que nos outros materiais consultados faltava conteúdo. Meu intuito foi fazer algo sistematizado e completo, com várias dicas, artigos comentados e materiais de estudo”, explica o autor. O lançamento será realizado no Fran’s Café, a partir das 19 horas.



O manual aborda todo o Código de Ética e Disciplina da OAB, e também o Estatuto e o Regulamento Geral da Advocacia. Além dos estudantes de direito, será útil também aos advogados, para consulta no dia a dia, e para quem irá prestar concursos públicos que cobram essa matéria.



Além de apresentar diversas questões de edições anteriores do Exame da Ordem, o livro contém também súmulas do STF, do STJ e do Conselho Federal da OAB, dicas de conteúdos que devem ser priorizados e comentários do autor, que deixou um depoimento de sua experiência para incentivar os leitores.



Este é o quarto livro do advogado, que se formou em direito em 2017 pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), com um trabalho de conclusão de curso premiado. Atualmente, ele trabalha com Direito Tributário, Civil e Constitucional.



Serviço

O lançamento do livro “Manual de Ética”, do autor Sérgio Bento de Sepúlvida Júnior, publicado pela Life Editora, será realizado amanhã, dia 16 de maio, a partir das 19 horas no Fran’s Café, que fica na rua Marechal Rondon, 2.453 – Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também