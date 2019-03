Com faturamento anual de R$ 300 milhÃµes, empresÃ¡rio lanÃ§a livro na capital

O excêntrico empresário paranaense Oséias Gomes, que saiu da roça, e construiu a maior rede de franquias odontológicas do país se encontra neste sábado em Campo Grande, para o lançamento do livro Gestão Fácil, a partir das 19h, na livraria Leitura, no Shopping Campo Grande. “Multiplique seus negócios com uma estratégia para gerar facilidades e operar de maneira ágil em todas as pontas da sua empresa”, escreveu o autor, que abre uma franquia a cada 72 horas.

Em 2008, surgiram as primeiras ideias para montar a própria empresa. Um ano depois, Gomes e o sócio Sebastião Marcius — que detém hoje 9% da rede — desembolsaram R$ 5 mil para abrir a primeira unidade da Odonto Excellence, em Ponta Grossa. E não demorou muito para o negócio decolar: o faturamento que começou com cerca de R$ 20 mil no primeiro ano de operação saltou para R$ 300 milhões em 2018. A chave para a fama e fortuna do negócio é a gestão, diz o executivo.

De Ponta Grossa, no Paraná, a uma hora de Curitiba, ele administra uma rede de clínicas com quase 600 unidades só no Brasil, além de 57 espalhadas por Angola, Portugal e Paraguai. Graduado em Administração de Empresas pela Faccrei, Oséias Gomes possui vasta e sólida carreira na área de administração e negócios.

O empresário começou a trabalhar aos sete anos de idade, carpindo roça com os pais. Aos 15 anos, virou empacotador de mercado e, aos 17 anos, office-boy no Banco Bamerindus, onde, após três anos, se tornou gerente de negócios. Juntou suas economias e saiu do banco para abrir a própria empresa de consultoria. Apaixonou-se pela área de odontologia e, com a ajuda de um amigo, montou sua primeira clínica que, apenas nove anos depois, se tornou a maior franquia odontológica do Brasil.

Café e Negócios

Na manhã deste sábado, o empresário foi convidado a participar do Café e Negócios, realizado pela Empresa Officina Projetos, evento restrito a convidados em espaço reservado em estabelecimento comercial em Campo Grande. E, à noite, Oséias Gomes estará autografando livros na livraria Leitura.

