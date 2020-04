Em um mês, Prefeitura recebe 4 mil denúncias durante toque de recolher

Flávio Veras, com informações da assessoria

Desde a implementação do toque de recolher em Campo Grande, a Prefeitura atendeu 7.826 ligações e recebeu mais de 4.025 mil denúncias até a última terça-feira (21). A medida foi tomada em 21 de março, por meio decreto, com base na Lei Federal 13.979.

Segundo o órgão, no período, 900 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, sendo que 17 foram notificados e dois foram lacrados por apresentarem irregularidades. Apenas 8 pessoas foram encaminhadas à Delegacia, por estarem transitando fora do horário permitido, em um universo de 2.818 pessoas abordadas. As demais foram convidadas a entrarem em suas casas.

De acordo com o secretário Especial de Segurança e Defesa Social Valério Azambuja, uma logística foi preparada com o empenho diário de 12 viaturas de quatro rodas e quatro motocicletas.

“Diariamente os GCMs estiveram nas principais ruas das sete regiões de Campo Grande atendendo denúncias e, para realizar a operacionalização, 45 homens cumpriram duas tarefas 24 horas por dia. Dois Drones fizeram parte da operação nesse período”, finaliza Azambuja.

Prorrogado

O decreto que estava previsto para terminar no início de abril foi prorrogado até dia 10 de maio. Poderá ocorrer apreensão de veículos e condução forçada de pessoas pelas autoridades municipais, em decorrência do descumprimento.

Em razão do toque de recolher, fica terminantemente proibida a circulação e permanência de pessoas nos parques, praças públicas municipais, ruas e logradouros, objetivando evitar contatos e aglomerações.

Fica delegado, em caráter excepcional e pelos prazos constantes no caput do art. 1º deste decreto, à Guarda Civil Metropolitana os poderes de fiscalização pertencentes a fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana.

