Empresas não se interessam em reforma da Praça das Águas

A prefeitura ofereceu até R$ 1,3 milhão para a reforma da Praça das Águas, construída em frente ao Shopping Campo Grande ao longo das margens do córrego Prosa, mas nesta quarta-feira (6), teve que publicar no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), que a licitação foi deserta.

A comissão permanente de licitação do município de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, através da Diretoria-Geral de Compras e Licitação (DICOM), publicou que não houve interessados no procedimento licitatório referido, o qual teve por objetivo a contratação de empresa especializada para a execução da reforma.

A contratada teria que demolir os trechos danificados do gabião, que serão retirados ‘’de modo que não danifiquem os trechos que estão em bom estado’’, segundo o edital.

As intervenções atenderiam a um pedido do Instituto Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) para que seja executado o Projeto de Recuperação pela Área Degradada (Prad) da praça, e que recupere a vegetação da Área de Preservação Permanente (APP).

