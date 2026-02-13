Vídeo: Enxurrada quase 'carrega' motociclista e moto na avenida Guaicurus

As chuvas já castigam Campo Grande nesta sexta-feira (13) e provocaram cenas de perigo em diferentes pontos da cidade. Na avenida Guaicurus, um motociclista quase foi arrastado junto com a moto pela força da enxurrada, em meio ao grande volume de água que tomou conta da via.
De acordo com dados do meteorologista Natálio Abrahão, nas primeiras horas do dia o bairro Santo Amaro registrou 5,6 mm de chuva; no Centro, 13,4 mm; no Bairro Universitário, 21,2 mm; e na região do Carandá Bosque e shopping, 23,4 mm.
Só em Campo Grande foram contabilizados 1.155 raios. No interior, os acumulados chegaram a 58,1 mm em São Gabriel do Oeste, 41,6 mm em Coxim e 11,2 mm em Ponta Porã.
Conforme o Cemtec, nas últimas 24 horas São Gabriel do Oeste já havia registrado 39 mm, Coxim 37 mm e Campo Grande 15,4 mm até as 7h40. Os dados mostram que o volume de chuva segue elevado e exige atenção redobrada de motoristas e pedestres.
