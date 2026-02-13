Menu
Menu Busca sexta, 13 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Cidade

Vídeo: Enxurrada quase 'carrega' motociclista e moto na avenida Guaicurus

O temporal desta sexta-feira (13) registra altos volumes e mais de mil raios na Capital

13 fevereiro 2026 - 10h51Sarah Chaves
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

As chuvas já castigam Campo Grande nesta sexta-feira (13) e provocaram cenas de perigo em diferentes pontos da cidade. Na avenida Guaicurus, um motociclista quase foi arrastado junto com a moto pela força da enxurrada, em meio ao grande volume de água que tomou conta da via.

De acordo com dados do meteorologista Natálio Abrahão, nas primeiras horas do dia o bairro Santo Amaro registrou 5,6 mm de chuva; no Centro, 13,4 mm; no Bairro Universitário, 21,2 mm; e na região do Carandá Bosque e shopping, 23,4 mm.

Só em Campo Grande foram contabilizados 1.155 raios. No interior, os acumulados chegaram a 58,1 mm em São Gabriel do Oeste, 41,6 mm em Coxim e 11,2 mm em Ponta Porã.

Conforme o Cemtec, nas últimas 24 horas São Gabriel do Oeste já havia registrado 39 mm, Coxim 37 mm e Campo Grande 15,4 mm até as 7h40. Os dados mostram que o volume de chuva segue elevado e exige atenção redobrada de motoristas e pedestres.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Os regulamentos completos, critérios de avaliação e demais informações podem ser consultados no site oficial do festival
Cidade
UFMS recebe segunda edição do Festival da Juventude em março
Câmera dentro do banheiro feminino da escola
Polícia
Conselho Tutelar defende apuração rigorosa sobre câmera em banheiro de escola pública
Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Cidade
Prefeitura lança site para contribuintes saberem se o IPTU está acima da inflação; confira
Foto: Divulgação
Cidade
Atendimento do Sebrae chega a 35 municípios neste semestre
Centro de Especialidades Médicas (CEM) - Foto: Pedro H / Google
Saúde
Falhas estruturais no CEM expõem pacientes a riscos e viram alvo do Ministério Público
Foto: PMCG
Cidade
Radar da Salgado Filho entra em fase educativa nesta quinta-feira (12)
Câmara Municipal - Foto: Google Maps
Interior
Câmara está 'tranquila' sobre vereador investigado por violência doméstica em Glória de Dourados
Foto: Divulgação
Cidade
Energisa anuncia seleção para técnicos e estágio em Engenharia
Central de Atendimento ao Cidadão - Foto PMCG
Cidade
Prefeitura está proibida de cobrar IPTU acima da inflação para qualquer tipo de imóvel

Mais Lidas

Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Câmera dentro do banheiro feminino da escola
Polícia
Câmera é encontrada em banheiro feminino de escola e levanta suspeitas na Capital
VÍDEO: Empresária grava marido com vestido e loja do Noroeste vira assunto na internet
Geral
VÍDEO: Empresária grava marido com vestido e loja do Noroeste vira assunto na internet