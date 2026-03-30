Falta de energia prejudica concurseiros durante prova no IFMS

Candidatos que fizeram a prova do concurso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em Campo Grande, passaram por momentos de tensão durante a aplicação no domingo (29). Isso porque o local ficou sem energia elétrica por mais de duas horas no período da tarde, prejudicando a realização do exame.

Segundo relato de um servidor estadual, que conversou com o JD1 Notícias e pediu para não ser identificado, a falta de luz começou por volta das 15h30, cerca de uma hora após o início da prova, prevista para terminar às 18h45. “Tivemos que continuar a prova sem enxergar direito. Por volta das 17h30 já estava bem escuro”, afirmou.

O candidato contou que não conseguiu concluir o exame por conta da baixa iluminação. “Eu nem terminei, saí umas 18h. Eu não conseguia mais ler e fazer nada”, relatou. Fiscais tentaram amenizar a situação usando as lanternas de celulares.

O servidor também questiona a igualdade de condições entre os participantes. “Um concurso público precisa ter isonomia. Nós não tivemos as mesmas condições de fazer a prova que nossos concorrentes que estavam em outra escola”, destacou.

Procurada, a Energisa informou que não há correlação do instituto com a rede elétrica externa. “Não tivemos nenhuma ocorrência na rede elétrica que abastece a região nesse domingo, 29”, disse a concessionária.

A reportagem também entrou em contato com o IFMS, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

O concurso da ALEMS oferece 80 vagas imediatas, além de cadastro reserva, com salários entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. O gabarito preliminar deve ser divulgado nesta segunda-feira (30), às 17h, pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

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