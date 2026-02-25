Governo de MS dá início à recuperação da ponte na MS-345

O Governo de Mato Grosso do Sul iniciou a obra de recuperação estrutural da ponte em concreto sobre o Rio Miranda, localizada na rodovia estadual MS-345 (Estrada do 21), no distrito de Águas do Miranda, na divisa dos municípios de Anastácio e Bonito. A intervenção é executada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e representa um investimento de R$ 3.309.408,68.

A empresa contratada iniciou os serviços de recuperação da estrutura com o recondicionamento de pontos estratégicos, reforço estrutural e adequações técnicas para restabelecer a estabilidade da ponte.

Esta ponte é considerada estratégica para a mobilidade da região. Além de atender moradores e produtores rurais, o trecho é rota importante para o turismo de Bonito.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, reforçou que a obra foi planejada para garantir a segurança da estrutura durante a intervenção. O titular da pasta lembrou que a ponte foi construída antes da pavimentação da rodovia, pelo Exército Brasileiro, em 1967, e que, por isso, é necessária a recuperação e a readequação da estrutura ao tráfego atual.

“É uma recuperação estrutural completa, feita com critérios técnicos rigorosos. Nosso objetivo é entregar uma ponte recondicionada, segura e preparada para atender a demanda atual e futura da região”, explicou o secretário.

