Menu
Menu Busca quarta, 25 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Dengue - Fev26
Cidade

Governo de MS dá início à recuperação da ponte na MS-345

Investimento será de R$ 3,3 milhões

25 fevereiro 2026 - 18h38Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil

O Governo de Mato Grosso do Sul iniciou a obra de recuperação estrutural da ponte em concreto sobre o Rio Miranda, localizada na rodovia estadual MS-345 (Estrada do 21), no distrito de Águas do Miranda, na divisa dos municípios de Anastácio e Bonito. A intervenção é executada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e representa um investimento de R$ 3.309.408,68.

A empresa contratada iniciou os serviços de recuperação da estrutura com o recondicionamento de pontos estratégicos, reforço estrutural e adequações técnicas para restabelecer a estabilidade da ponte.

Esta ponte é considerada estratégica para a mobilidade da região. Além de atender moradores e produtores rurais, o trecho é rota importante para o turismo de Bonito.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, reforçou que a obra foi planejada para garantir a segurança da estrutura durante a intervenção. O titular da pasta lembrou que a ponte foi construída antes da pavimentação da rodovia, pelo Exército Brasileiro, em 1967, e que, por isso, é necessária a recuperação e a readequação da estrutura ao tráfego atual.

 “É uma recuperação estrutural completa, feita com critérios técnicos rigorosos. Nosso objetivo é entregar uma ponte recondicionada, segura e preparada para atender a demanda atual e futura da região”, explicou o secretário.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ary Raghiant Neto - Foto: Reprodução / OAB
Justiça
'Advogado na essência': desembargador deve sair do TJMS e voltar à advocacia em março
Evento acontece no Shopping Bosque dos Ipês
Cidade
Adoção Pet reforça causa animal em edição neste sábado, em Campo Grande
Delegado da Polícia Civil Reginaldo Salomão - Foto: Luiz Vinicius
Polícia
Eutanásias no CCZ desde 2022 entram em investigação após denúncia de 'extermínio'
Foto: Arquivo
Cidade
Vala aberta pela chuva causa prejuízo a motorista e moradores no Jardim Noroeste
A vítima foi socorrida em estado grave
Justiça
Tentativa de homicídio na Vila Santa Luzia: réu pega 7 anos de prisão em regime fechado
Rua Dona Thomazia Rondon
Cidade
Moradores denunciam nova falta de iluminação há mais de dois meses no Taveirópolis
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de ser o autor dos tiros que mataram adolescentes é julgado hoje na Capital
Placa perdida após chuvas intensas
Cidade
Detran-MS orienta registrar boletim de ocorrência ao perder placa na chuva
Droga apreendida - Foto: Reprodução / Nova Lima News
Polícia
PM prende mulher e apreende grande quantidade de drogas na região do Nova Lima
Detran-MS em Sidrolândia
Cidade
Atendimento do Detran em Sidrolândia e Corguinho é pausado para mudança de prédio

Mais Lidas

Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande