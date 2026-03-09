Menu
Hilton anuncia primeiro hotel no Centro-Oeste e escolhe Campo Grande

Projeto de R$ 90 milhões terá cerca de 120 apartamentos e estrutura para eventos na Avenida Mato Grosso

09 março 2026 - 16h12Taynara Menezes
Projeto prevê 120 apartamentosProjeto prevê 120 apartamentos   (Foto: Divulgação)

Campo Grande vai receber o primeiro empreendimento da rede internacional Hilton Hotels & Resorts na região Centro-Oeste. O hotel da bandeira Tapestry Collection by Hilton será o quarto desse padrão no Brasil e contará com investimento estimado em R$ 90 milhões.

O projeto prevê cerca de 120 apartamentos, além de estrutura voltada para eventos e uso corporativo, que também poderá ser utilizada por hóspedes e pela população. O hotel será construído na Avenida Mato Grosso, próximo à rotatória da Via Park, em uma das regiões de expansão da capital.

Segundo o diretor-presidente da Revpar Incorporações, responsável pelo empreendimento, Danilo Canuto, a previsão é que o hotel esteja em funcionamento até 48 meses após o licenciamento da obra. A proposta é atender tanto turistas quanto o público empresarial.

O diretor-sênior de Desenvolvimento da Hilton no Brasil, Leonardo Lido, explica que a localização estratégica da cidade foi determinante para a escolha. “Quando se fala em Mato Grosso do Sul, vêm à mente destinos como o Pantanal e Bonito. Campo Grande é o ponto que conecta tudo isso”, afirma Lido. 

Além de ampliar a oferta de hospedagem qualificada, o empreendimento reforça o papel da capital como porta de entrada para o turismo regional e como ponto estratégico na Rota Bioceânica, corredor internacional que vai ligar o Brasil ao Oceano Pacífico e integrar cerca de 20 cidades ao longo do trajeto.

