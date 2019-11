Hoje o “sextou” é na 14

Um dia histórico para a população campo-grandense, depois de 18 meses de obras de requalificação a “nova 14 de Julho” será entregue nesta sexta-feira (29), com shows e decoração natalina especial no evento aberto ao público.

Um palco já está sendo montado no cruzamento da avenida Afonso Pena, portanto, a interdição já teve início ontem. Algunas funcionários da Prefeitura de Campo Grande seguem no local fazendo os últimos ajustes para a grande festa no fim do dia.

A Afonso Pena fica fechada entre a avenida Calógeras e 14 de Julho. Para quem segue no sentido Shopping Campo Grande, a alternativa é seguir pela avenida Calógeras, rua 7 de Setembro e rua Rui Barbosa. Já para quem vai em direção ao bairro Amambaí, deve ir pela rua Rui Barbosa, rua Dom Aquino e avenida Calógeras. Para quem seguiria pela 14 de Julho, a sugestão é seguir pela rua 7 de Setembro e rua Rui Barbosa.

A atração musical do evento será por conta do antigo grupo infantil Balão Mágico, e mesmo com a nova formação do grupo, sucessos como “Superfantástico”, “Amigos do Peito” e “Nosso Lindo Balão Azul” prometem agitar o final da noite. A Delinha abrirá o evento às 20h relembrando os sucessos da carreira.

A telefonista Andreia Cristina de Souza, relembra que há 15 anos faz o mesmo percurso pela 14 de julho até o emprego dela na rua Barão do Rui Branco e fala que é uma obra de encher os olhos. "Eu ainda nem acredito que mudou tanto, que podia ter ficado tão bonita. Está tão iluminada, isso remete alegria e esperança", finalizou.

Já a corretora de imóveis Mariana Araujo, faz questão de falar da logística nova da via mais usada da capital. "O trafégo melhorou muito com a mudança das linhas de ônibus, com os canteiros, sem contar os bancos e lixeiras pra manutenção. Está tudo muito lindo".

Crogograma do evento

A programação começa às 17h com o espetáculo “História de Todas as Cores”, do Grupo Arte DEAC. O grupo da Rede Municipal de Ensino tem o intuito de despertar nos alunos e professores o interesse de ler e contar histórias.

Logo em seguida, a banda Os Walkírias, com repertório de alguns clássicos de 1980 e 1990 sobe ao palco e mostram músicas autorais irreverentes, misturadas a releituras de grandes sucessos nacionais, além do trabalho autoral usando os costumes e lugares do estado na composição das músicas.

Haverá apresentação da Orquestra Infantil Indígena de Campo Grande, que se apresentará em conjunto com o Coral Pontos Cardeais e com a Orquestra Sinfônica Municipal.

Detalhes da nova 14

A reforma na 14 de Julho, que inicialmente estava orçada em R$ 58 milhões, precisou receber o aditivo de mais de R$ 11 milhões para que pudesse ser concluída.

O acréscimo liberado pelo Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID) levou o custo total do projeto a ultrapassar os R$ 60 milhões.

A atual rua com o principal comércio da capital conta com bancos e lixeiras de concreto, novos postes de energia com fiação subterrânea, paisagismo natural e ampliação das calçadas.

Decoração de Natal

Uma bandeira de Campo Grande, com 2,20 metros por 1,30 metro será instalada na rua. O mastro fica ao lado da armação do relógio digital que foi implantado na via, uma referência ao antigo, que atualmente está na avenida Calógeras.

O projeto prevê a instalação de bolas metálicas de 3 metros de diâmetro, enfeitadas com cordões fixos de LED nas cores vermelho e branco e mangueira também de LED na cor verde. Elas enfeitarão as 60 flâmulas natalinas que acompanharão todo o trajeto revitalizado, entre as avenidas Fernando Corrêa da Costa e Mato Grosso.

Além das bolas metálicas e das flâmulas natalinas, a decoração da 14 também terá a instalação de mangueiras iluminadas por lâmpadas em 60 árvores naturais. No cruzamento da Afonso Pena foi instalada uma árvore de Natal de 15 metros, na frente da Praça Ary Coelho, que na manhã de hoje ainda recebia reparos.

Os pórticos de entrada e o coreto da Praça, além de árvores que compõem a paisagem do espaço público, também receberão decoração. O local estava fechado nesta manhã porque uma equipe acertava os últimos detalhes, como corte de árvores e instalação das luzes.

Deixe seu Comentário

Leia Também