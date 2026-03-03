Menu
Hospital UniversitÃ¡rio alerta para informaÃ§Ã£o falsa sobre MutirÃ£o da Mulher

Ao contrÃ¡rio do que estÃ¡ sendo divulgado, o atendimento serÃ¡ apenas para pacientes jÃ¡ reguladas pelo SUS

03 marÃ§o 2026 - 13h54Sarah Chaves
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) / Hospital UniversitÃ¡rio Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) /   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) divulgou comunicado oficial para esclarecer informações que circulam nas redes sociais sobre o “Mutirão da Mulher”, previsto para 21 de março, das 7h às 17h.

De acordo com a instituição, a mensagem compartilhada, que convoca a população a comparecer espontaneamente ao hospital para realizar procedimentos, é falsa da forma como está sendo divulgada.

O hospital confirma que o mutirão será realizado, porém não haverá atendimento por livre demanda. Os serviços serão destinados exclusivamente a pacientes que já estão reguladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que se encontram na fila de espera, previamente agendadas e já contatadas pela equipe da unidade, conforme os fluxos estabelecidos.

A direção reforça que não haverá atendimento para pessoas que comparecerem espontaneamente no dia do evento. A orientação é que a população não compartilhe informações sem confirmação e busque esclarecimentos apenas pelos canais oficiais do Humap-UFMS.

O hospital destaca ainda que todas as comunicações institucionais são divulgadas exclusivamente por seus meios oficiais.

