IPTU: Tratativas não avançam e Câmara estipula sessão extraordinária na próxima semana

O vereador Rafael Tavares afirma que negociações com a prefeitura fracassaram

08 janeiro 2026 - 18h46Sarah Chaves    atualizado em 08/01/2026 às 19h33
Presidente da Comissão, vereador Rafael TavaresPresidente da Comissão, vereador Rafael Tavares   (Sarah Chaves/JD1)

O presidente da Comissão Especial da Câmara Municipal que acompanha o IPTU 2026, vereador Rafael Tavares (PL), anunciou o encerramento das negociações com a Prefeitura de Campo Grande sem avanços significativos e defendeu a convocação de uma sessão extraordinária para derrubar, via Legislativo, os decretos que aumentaram o imposto.

Segundo Tavares, após reuniões com técnicos da prefeitura e representantes do comércio, não houve sinalização concreta de redução dos valores nem da retomada do desconto de 20% retirado do carnê. “Como presidente da comissão sobre o aumento do IPTU, encerro minhas negociações com a Prefeitura de Campo Grande sem obter avanços significativos na redução dos valores e retomada do desconto. Solicitei ao presidente Papy que façamos uma sessão extraordinária na próxima segunda-feira para derrubar os decretos de aumento via Legislativo”, afirmou.

A comissão foi criada durante o recesso legislativo diante da urgência do tema e do grande volume de reclamações recebidas pela Câmara. 

A Câmara avalia instrumentos legais para suspender os efeitos do reajuste, como a apresentação de um projeto de lei complementar ou a edição de um decreto legislativo, a serem analisados em sessão extraordinária prevista para segunda-feira (12).

O impasse ganhou novo desdobramento com a confirmação de que a OAB/MS ingressará na Justiça contra a prefeitura. A entidade classificou o aumento do IPTU 2026 como “abusivo e exorbitante” e criticou a decisão da prefeita Adriane Lopes de apenas prorrogar o vencimento do imposto, de 12 de janeiro para 12 de fevereiro, sem conceder o desconto de 20% ou revisar os valores. Enquanto isso, a Central de Atendimento ao Cidadão segue registrando alta procura de moradores que tentam contestar os carnês emitidos.

