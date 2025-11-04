JD1TV: Corpo de Bombeiros alerta para mudanças no socorro a engasgos

A American Heart Association (AHA) atualizou, em outubro, suas diretrizes de primeiros socorros, reanimação cardiopulmonar (RCP) e emergências cardiovasculares. A principal mudança está no atendimento a vítimas de engasgo, incluindo bebês, crianças e adultos conscientes.
Antes, o protocolo indicava iniciar diretamente com compressões abdominais (manobra de Heimlich). Agora, a recomendação é começar com pancadas nas costas e, se necessário, prosseguir com as compressões. Confira as instruções da Tenente Pietra Zorzo, do Quartel da Costa e Silva. Avenida Costa e Silva.
