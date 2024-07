JD1TV: Motociclista bate em meio-fio, cai e fratura braço na Cônsul Assaf Trad

Motociclista, de 36 anos, fraturou um dos braços na manhã desta terça-feira (23), após sofrer um acidente de trânsito na Avenida Cônsul Assaf Trad, próximo à rotatória da BR-163, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, a mulher seguia para o trabalho, mas em determinado momento, perdeu o controle da motocicleta, um Honda Bros, bateu no meio-fio e sofreu a queda.

Familiares que estiveram pelo local, informaram que a vítima sofre de pressão. No local do acidente, a reportagem notou a intensidade das dores pelos gritos da mulher.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve pelo local e prestou os primeiros atendimentos, encaminhando a vítima para a Santa Casa de Campo Grande.

Não foi necessário a presença da Polícia Militar de Trânsito.