Jovem morre após se acidentar com moto de trilha

Vitória Ribeiro, com informações Rio Brilhante em Tempo Real

Jonadabi Nascimento dos Santos, de 21 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (19) em hospital de Dourados. Ele se acidentou em Rio Brilhante no domingo (17).

De acordo com informações apuradas pelo portal Rio Brilhante em Tempo Real com familiares, Jonadabi sofreu uma queda de moto usada para fazer trihas quando seguia em uma estrada de chão as margens da BR-163 em frente a fazenda Rosa Branca entre Rio Brilhante e o distrito de Prudêncio Thomaz por volta das 12h30 de domingo.

Ainda segundo informações o rapaz seguia com um amigo que estava em outra moto. Jonadabi foi socorrido em estado grave pela CCR/MS Via para o hospital de Rio Brilhante de onde foi transferido ainda no domingo para Dourados onde não resistiu e morreu nesta madrugada

