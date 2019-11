Motorista tomba ônibus com 51 estudantes para evitar precipício

Sarah Chaves, com informações do G1

Um ônibus que carregava estudantes universitários, tombou nesta segunda-feira (18), após o motorista perder o controle do veículo, na BR-259, próximo a Serro, em Minas Gerais (MG).

O estudante de direito Pedro Paulo Nunes, passageiro do ônibus no momento, conta que o grupo que estava no veículo havia saído de Montes Claros retornando para Governador Valadares após participarem de jogos universitários. De acordo com o rapaz, o motorista fez manobra para tombar o veículo e evitar uma tragédia maior.

“A gente estava descendo a serra, o motorista estava fazendo a curva invadindo a contramão porque ele perdeu o freio do ônibus na ladeira. Aí ele fez aquelas curvas para tentar não deslizar e não cair no precipício que tinha logo a frente. Não foi culpa dele”, conta o universitário.

Segundo a Polícia Militar, havia 51 pessoas no veículo; duas delas ficaram presas às ferragens, mas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Não há mortos.

Ainda de acordo com o estudante, vários moradores da região auxiliaram após o acidente. “Os próprios moradores ajudaram, a pegar mala, disponibilizaram casa para a gente deixar as malas. Estamos agora aguardando, tem gente que já ligou para a família vir buscar, mas outros estão esperando para saber como será o transporte”, afirmou Pedro Paulo.

A viação Saluatur, responsável pelo transporte informou que o veículo que transportou o grupo para Montes Claros apresentou problema na viagem de ida, por isso a empresa contratou ônibus de outra viação na cidade de Montes Claros. Por esse motivo, a viação não soube dizer mais informações sobre as condições do veículo que trazia os estudantes e pediu para que fosse feito contato com a empresa montesclarense.

Procurado pelo G1, o dono do ônibus que tombou, Willian José, informou que o veículo está regularizado, passou por revisão em fevereiro deste ano e possui cinto de segurança para todos. Ele disse ainda que as causas do acidente serão apuradas, mas que todas as providências cabíveis estão sendo tomadas.

