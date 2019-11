Jovem motociclista morre ao colidir com camionete na BR-060

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Ivaldo Azambuja de Souza, de 19 anos, morreu após se chocar na traseira de um caminhonete (S-10), que estava seguindo o trecho Campo Grande - Aquidauana na rodovia BR-060, saída para Rochedo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima que era soldado do Exército, morreu na hora, após a colisão, que ocorreu por volta das 5h.

Segundo o motorista da caminhonete, João Aparecido de Jesus, 62, ele seguia pela rodovia acompanhado pela esposa, em direção a Aquidauana, quando teve que frear o veículo devido a um “quebra-molas”, foi neste momento que ouviu um barulho e notou que uma motocicleta havia batido na sua traseira.

Ao descer do veículo, notou que o motociclista tinha sido arremessado após a colisão e foi parar do lado direito do carro. Apesar de acionar o socorro, quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a vítima já estava sem vida. Aparecido contou que mora em Aquidauana e estava em Campo Grande para visitar os filhos, seguindo naquele momento para sua residência.

A batida foi forte, pois segundo as autoridades, o motociclista bateu primeiro no vidro traseiro do veículo, foi arremessado e parou do lado direito da pista, perto da porta de passageiro da caminhonete.

O impacto fez um buraco no vidro da caminhonete. apenas do lado do acidente, para espera da perícia. Por enquanto o trânsito está tranquilo, sem congestionamento.

